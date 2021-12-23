ДТП с пешеходом на улице Павловского в Минске - ГАИ проводит проверку

ГАИ проводит проверку по факту аварии с пешеходом в Минске на улице Павловского - ДТП произошло накануне ночью. 24-летний водитель на Ford ехал по улице Павловского, когда наехал на 34-летнего мужчину. Он, по словам автомобилиста, лежал на дороге. Мужчина получил травмы, его госпитализировали. На месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.