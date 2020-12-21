ДТП со смертельным исходом на трассе Светлогорск - Сосновый бор - Полесье

В обстоятельствах трагедии под Светлогорском разбираются правоохранители. Там на выходных случилось смертельное ДТП. Трасса Светлогорск - Сосновый бор - Полесье. По данным милиции, недалеко от деревни Просвет 53-летний водитель "Урала" начал останавливаться. Сообщается, что на дороге лежал велосипедист. Предварительно, именно в этот момент в большегруз и врезался автомобиль "Мерседес", который двигался в попутном направлении. За рулем был 47-летний мужчина. В результате аварии погибла 32-летняя женщина - пассажир легковушки. Водитель и еще два пассажира иномарки доставлены в больницу. Велосипедист не пострадал. Он был пьян, на него составлен административный протокол по факту нахождения на проезжей части. На месте происшествия работали милиционеры, следователи, эксперты и медики.