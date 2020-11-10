ДТП со смертельным исходом в Чечерском районе произошло накануне. 53-летний мужчина на гужевой повозке, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем "Ивеко - Дейли". За рулем был 24-летний водитель. Он двигался по главной . В результате ДТП возчик от полученных травм скончался на месте происшествия.