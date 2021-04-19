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ДТП в Бобруйске по улице Урицкого

Помощь спасателей понадобилась после лобового столкновения "жигулей" и"Рено-Лагуна". ДТП произошло в Бобруйске по улице Урицкого. Работники МЧС, используя гидравлический инструмент, деблокировали водителя автомобиля ВАЗ, после чего передали медикам. Сообщается, что он госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Причины ДТП выясняют специалисты.

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