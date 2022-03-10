ДТП в Бобруйском районе - водитель уснул за рулем и съехал в кювет

В Бобруйском районе водитель уснул за рулем, съехал в кювет и опрокинулся. Инцидент произошел накануне утром. По информации ГАИ, 25-летний житель райцентра на BMW, проезжая транспортную развязку, на закруглении дороги съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и его 21-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, шофер потерял контроль над машиной из-за усталости.