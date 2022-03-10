3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ДТП в Бобруйском районе - водитель уснул за рулем и съехал в кювет
В Бобруйском районе водитель уснул за рулем, съехал в кювет и опрокинулся. Инцидент произошел накануне утром. По информации ГАИ, 25-летний житель райцентра на BMW, проезжая транспортную развязку, на закруглении дороги съехал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и его 21-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, шофер потерял контроль над машиной из-за усталости.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе