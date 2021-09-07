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ДТП в Борисове: одного из водителей спасли бойцы МЧС
В ночь на 7 сентября в Борисове на пересечении улиц Гагарина и Строителей столкнулись два легковых автомобиля (Mazda и Citroen) в непосредственной близости от подразделения спасателей. Известно, что когда на месте аварии была группа МЧС, один из автомобилей стоял посреди перекрестка, людей в нем не было. Второй был на пешеходной зоне, внутри водитель. Мужчина был в сознании, но покинуть машину самостоятельно не мог. Удар при столкновении пришелся в его сторону, поэтому деформированная дверь зажала ему ноги. С помощью гидравлического инструмента дверь отжали, шофера освободили и передали медикам. Осмотр показал, что молодой человек в госпитализации не нуждается. Водитель другого автомобиля не пострадал.
Еще одна авария зарегистрирована в Слуцком районе. Там около часа ночи на трассе Минск - Микашевичи мужчина за рулем Volvo неправильно выбрал скорость движения, выехал за пределы проезжей части, задел колесами насыпь песка. В итоге машину вынесло в мелиоративный канал. Водитель и пассажир госпитализированы.
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