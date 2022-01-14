ДТП в Горецком районе - погиб водитель

В Горецком районе в результате ДТП погиб водитель. По информации ГАИ, накануне 29-летний шофер грузового автомобиля Mercedes ехал по трассе Кричев - Лепель. На закруглении дороги влево мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Patrol, который ехал по встречке. В результате ДТП 47-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия.