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ДТП в Горецком районе - погиб водитель
В Горецком районе в результате ДТП погиб водитель. По информации ГАИ, накануне 29-летний шофер грузового автомобиля Mercedes ехал по трассе Кричев - Лепель. На закруглении дороги влево мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Nissan Patrol, который ехал по встречке. В результате ДТП 47-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте происшествия.
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