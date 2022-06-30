3.71 BYN
ДТП в Минске: от удара в машине такси произошла утечка топлива
Небольшое, но потенциально опасное, ДТП в столице. Накануне на проспекте Независимости Nissan столкнулся с автомобилем Renault Logan, который остановился перед затором. В машине такси, которая оборудована газовым двигателем, от удара произошла утечка топлива. Благо обошлось без серьезных последствий. На месте инцидента работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.
Как говорят в ГАИ, авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции 25-летней девушкой-водителем. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.