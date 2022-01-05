ДТП в Могилевском районе - водителя БМВ доставали спасатели

Без помощи спасателей не обошлось в Могилевском районе. Накануне на трассе Могилев - Славгород недалеко от деревни Быстрик, по данным МЧС, не разъехались две легковушки. Что предшествовало аварии, пока выясняется. Известно, что в результате удара зажатым в салоне оказался водитель БМВ. Прибывшие бойцы МЧС при помощи специальных инструментов вытащили из покореженного авто пострадавшего и передали его медикам. Мужчину с различными травмами увезли в больницу. В другой машине находилась семья из Гомельского региона. Водитель "опеля" и его дочь, добавили в спасательной службе, не пострадали. Еще одна пассажирка авто получила ушибы, но от госпитализации отказалась.