Дуэт наркодилеров задержан в Минском районе

Во время обыска у напарников нашли 10 граммов метадона. Как установили оперативники, подозреваемые работали на интернет-маркет около месяца. Начинали трудиться мелкими закладчиками, а после получили повышение до оптовиков. Один из приятелей фасовал товар, другой оборудовал тайники с дурманом.