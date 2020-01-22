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Два брата получили ожоги во время пожара
Информация о ЧП поступила от их соседки. Женщина заметила красное зарево, вызвала спасателей и медиков, а сама вместе с сыном поспешила на помощь погорельцам. Известно, что браться проживали в родительском доме. Как сообщает сайт МЧС, постоянной работы у них не было, однако периодически злоупотребляли спиртными напитками. Мужчины пытались самостоятельно справиться с пламенем, но получили ожоги, их госпитализировали. Дом в результате пожара оказался практически полностью уничтожен. Причина возгорания неизвестна. Основные версии: неосторожное обращение с огнем и поджог.
Крупный пожар разыгрался и в Горецком районе. Огонь серьезно повредил сам частный дом и сарай, стоящий поблизости. Хозяин успел покинуть здания до приезда МЧС, он получил травмы. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения и ожоги" мужчина доставлен в больницу.
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