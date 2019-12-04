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Два человека чуть не погибли на пожаре в Климовичах
ЧП случилось накануне. Пожар вспыхнул в частном доме по улице Лесной. Возгорание было ликвидировано еще до приезда огнеборцев. Хозяйка жилища пришла проведать свою мать. Женщина заметила дым и поспешила войти в апартаменты. Там она обнаружила спящую родственницу и ее друга. Владелица имущества разбудила мать и гостя, все они покинули помещение. Мужчине понадобилась помощь врачей. Точную причину ЧП устанавливают. По одной из версий, стихия разыгралась из-занарушения правил эксплуатации печи.
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