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Два человека погибли в ДТП в Полоцке
Смертельное ДТП в Полоцке. По информации ГАИ, водитель LADA Vesta при выезде со второстепенной дороги врезался в Škoda Fabia. От удара вторая машина ушла в неуправляемый занос, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Mercedes-Benz. В результате ДТП двое пассажиров Škoda Fabia 56 и 54 лет скончались на месте ДТП, водитель с травмами доставлен в больницу.
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