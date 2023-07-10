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Два человека пострадали при пожаре на заправке в Могилевском районе

Два человека пострадали в результате пожара на газовой заправке в пригороде Могилева. Водитель микроавтобуса, невзирая на запрет, решил самостоятельнозаправить бытовые газовые баллоны. Сотрудник заправки стал заполнять емкости пропаном, в какой-то момент один из них воспламенился. Огонь охватил заправочную станцию, загорелся и микроавтобус. Самостоятельно потушить пламя не удалось, пострадавший сотрудник станции получил серьезные ожоги. Ликвидировать пожар пришлось спасателям, в инциденте разбираются следователи.

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