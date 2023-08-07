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Два человека утонули, пытаясь переплыть реку в Бресте
Два человека утонули, пытаясь переплыть реку в Бресте. ЧП произошло ночью, по данным следствия их унесло течением. Тело одного из мужчин нашли спустя несколько часов, поиски второго продолжаются до сих пор.
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