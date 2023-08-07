ЧПЗона X

Два человека утонули, пытаясь переплыть реку в Бресте

Два человека утонули, пытаясь переплыть реку в Бресте. ЧП произошло ночью, по данным следствия их унесло течением. Тело одного из мужчин нашли спустя несколько часов, поиски второго продолжаются до сих пор.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все