Два нелегальных игорных клуба накрыли полицейские в Ивановской области

Старые добрые карты отошли на второй план, теперь их место заняли современные технологии. Два нелегальных игорных клуба, но без рулеток и блэкджека накрыли полицейские в Ивановской области. Привычный антураж казино замещали компьютеры, где были установлены развлекательные азартные программы.Подпольные заведения таились в нежилых помещениях, а попасть в зал могли только постоянные посетители по звонку оператору. В момент облавы в одном из казино проверяли удачу три посетителя, но не повезло. Нашли оперативники и двоих владельцев сего бизнеса. Они заключены под стражу. А вот их сотрудникам повезло чуть больше - три оператора под подпиской о невыезде. Вся техника изъята и отправлена на экспертизу. Как долго работали подпольные клубы, не сообщается. А вот сумма дохода уже обнародована. Только за один день криминальное дело приносило организаторам свыше 100 тысяч рублей. Что ж, постоянной удача не бывает.