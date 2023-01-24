3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Два подростка из Молодечно нашли чужую банковскую карту и потратили все деньги
Нашли чужую карту и потратили все. Чем обернулся для подростков из Молодечно один день на широкую ногу, рассказали в милиции.
Оперативники по противодействию киберпреступности выяснили, что чужую карту в автобусе нашли двоемальчишек двенадцати и пятнадцати лет. Школьники сразу же отправились в магазины и киоски города, где бесконтактно расплачивались за товары. Их поход и попал на видео камер наблюдения. За день они потратили более 360 рублей. При этом половина суммы ушла на покупку петард, остальное на еду, одежду и развлечения. Подростки даже хотели сделать себе подарок и купить музыкальную колонку, но не смогли оплатить товар, поскольку понадобился PIN-код.
Оказалось, что карту потеряла местная жительница - пенсионерка. В милиции школьники во всем признались и рассказали, что, когда деньги закончились, они выбросили банковскую карту.
Что касается ответственности, в отношении старшего возбуждено уголовное дело. С товарищем помладше, поскольку он не достиг возраста привлечения к ответственности, сотрудники ИДН будут проводить индивидуальную работу, а наказание грозит его родителям. Ну и конечно, надо будет вернуть потраченные деньги.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов