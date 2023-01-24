Два подростка из Молодечно нашли чужую банковскую карту и потратили все деньги

Нашли чужую карту и потратили все. Чем обернулся для подростков из Молодечно один день на широкую ногу, рассказали в милиции.

Оперативники по противодействию киберпреступности выяснили, что чужую карту в автобусе нашли двоемальчишек двенадцати и пятнадцати лет. Школьники сразу же отправились в магазины и киоски города, где бесконтактно расплачивались за товары. Их поход и попал на видео камер наблюдения. За день они потратили более 360 рублей. При этом половина суммы ушла на покупку петард, остальное на еду, одежду и развлечения. Подростки даже хотели сделать себе подарок и купить музыкальную колонку, но не смогли оплатить товар, поскольку понадобился PIN-код.

Оказалось, что карту потеряла местная жительница - пенсионерка. В милиции школьники во всем признались и рассказали, что, когда деньги закончились, они выбросили банковскую карту.