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Два случая наезда на пешеходов произошли в Минске
Два случая наезда на пешехода произошли в субботу, 3 августа, в белорусской столице. На улице Казинца 39-летний мужчина переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу на красный свет и попал под колеса "ауди". Несмотря на экстренное торможение и попытку уйти в соседнюю полосу, ДТП избежать не удалось. От удара мужчина подлетел вверх и разбил лобовое стекло. Пострадавшего осмотрела бригада медиков, от госпитализации он отказался.
А на улице Мирошниченко 71-летний водитель "фольксвагена", проезжая нерегулируемый переход, наехал на 25-летнюю девушку. Почему водитель не заметил пешехода, установит ГАИ. С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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