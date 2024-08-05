Два случая наезда на пешеходов произошли в Минске

Два случая наезда на пешехода произошли в субботу, 3 августа, в белорусской столице. На улице Казинца 39-летний мужчина переезжал дорогу на самокате по пешеходному переходу на красный свет и попал под колеса "ауди". Несмотря на экстренное торможение и попытку уйти в соседнюю полосу, ДТП избежать не удалось. От удара мужчина подлетел вверх и разбил лобовое стекло. Пострадавшего осмотрела бригада медиков, от госпитализации он отказался.