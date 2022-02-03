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Две фуры с незадекларированным товаром на сумму 220 тыс. рублей выявили в п/п "Бенякони"
Кофемашины и парфюмерия на сумму в 220 тысяч рублей. Две фуры с незадекларированным товаром выявили таможенники в п/п "Бенякони". В одном случае через белорусско-литовскую границу из Германии, Франции и Литвы следовали косметические наборы, гели, скрабы, кремы и другие атрибуты красоты, в другом - 25 кофемашин, фильтры к ним и комплектующие, также без документов.
Разница в неуплате таможенных платежей по обоим фактам составила порядка 60 тыс. рублей. Ведомством начаты административные процессы. Перевозчиками выступали литовские фирмы, им грозит штраф в размере до 30 % от стоимости серого товара.
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