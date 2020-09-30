Две компании браконьеров задержали инспекторы охраны животного и растительного мира в Быховском районе

Обе компании ловили рыбу сетями. Ущерб, причиненный природе, подразумевает и уголовную ответственность, и административную. По информации госинспекции, речь идет о жителях Быховского района. Мужчины таскали улов сетками, а когда заметили инспекторов, один из них бросился бежать. Второго правоохранители задержали на месте преступления.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное рыболовство". Им может грозить заключение сроком до трех лет. А ведь задержанные понимали, что рискуют и штраф крупный получить, и свободы лишиться. Оба ведь нарушители со стажем.



Только инспекторы закончили составлять протоколы и разбираться с этими задержанными, как вечером в их поле зрения попала еще одна компания любителей незаконной рыбалки.



