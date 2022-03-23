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Две попытки высокотехнологичной контрабанды выявили брестские таможенники
В обоих случаях нарушители пытались скрытно перевезти через белорусско-польскую границу товары для майнинга криптовалют. В первом случае 28-летний белорус в нишах своего BMW спрятал ноутбук, три графические карты и два криптовалютных кошелька. Как сам незаконно перемещаемый товар, так и легковой автомобиль, оборудованный тайниками, изъяты до решения суда. Они оценены почти на 60 тыс. рублей. В другом случае уже 28-летняя девушка в технологической нише легкового BMW пыталась скрытно провезти семь аппаратных кошельков для криптовалют. Товар стоимостью около 14 тыс. рублей изъят. Брестской таможней начаты административные процессы, санкции предусматривают штраф, конфискацию предметов контрабанды и транспортных средств с тайниками.
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