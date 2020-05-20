Без малого две с половиной промилле алкоголя помешали водителю Peugeot выехать с парковки в Гродно. Сегодня ГАИ рассказала подробности аварии в микрорайоне Ольшанка. Оказывается, перед тем как сесть за руль, мужчина выпил 300 граммов водки. Нашел в кармане ключи от автомобиля, сел за руль, пытался уехать. Но то ли обзорность, то ли состояние не позволили ему это сделать. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, врезался в столб и протаранил припаркованные Audiи Renault. Стоит сказать, что шофер Peugeot предпринял попытки скрыться, говорят правоохранители, выехал на встречку, но его задержали. Обошлось без жертв. В отношении дерзкого водителя составлено несколько протоколов. К слову, в прошлом году его уже задерживали пьяным за рулем, за что мужчина был лишен водительского удостоверения.



