Две школьницы подожгли икону возле храма в Минске, после чего устроили с ней фотосессию

Когда жажда хайпа переходит все границы - в Минске у главного храма страны школьницы подожгли икону, после чего устроили с ней фотосессию.

На территории Свято-Духова кафедрального собора женщина заметила, как две девушки поджигают лик Божьей Матери Минской. Прихожанка остановила их и забрала святыню. Подростки сбежали.

Через пару дней девушек задержала милиция для разбирательства. Оказалось, это десятиклассницы одной из столичных школ. Икону одна из них взяла у своей матери.