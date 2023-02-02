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Две школьницы подожгли икону возле храма в Минске, после чего устроили с ней фотосессию
Когда жажда хайпа переходит все границы - в Минске у главного храма страны школьницы подожгли икону, после чего устроили с ней фотосессию.
На территории Свято-Духова кафедрального собора женщина заметила, как две девушки поджигают лик Божьей Матери Минской. Прихожанка остановила их и забрала святыню. Подростки сбежали.
Через пару дней девушек задержала милиция для разбирательства. Оказалось, это десятиклассницы одной из столичных школ. Икону одна из них взяла у своей матери.
Фото:pixabay.com
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