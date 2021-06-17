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Две школьницы задержаны в Минске с психотропами

Девятиклассницам по 16 лет. В общей сложности оперативники нашли у девушек 20 свертков с мефедроном весом 23 грамма. Подруги работали на виртуальный наркомаркет около двух месяцев. (видео)


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