Двое братьев, работая на тракторах, придумали схему для экономии топлива

Не без излишеств - свое положение выгодно использовали трое сотрудников сельхозпредприятия в Мозырском районе. Двое братьев, работая на тракторах, придумали схему для того, чтобы экономить топливо - установили глубину пахоты менее необходимой. В итоге излишки солярки. Сэкономленное парни отвозили к родителям в деревню. Там и были обнаружены канистры - общий объем 810 литров. Стоимость солярки специалисты организации оценили в 1400 рублей. Сообщается также, что 26-летний водитель МАЗа, дабы сэкономить топливо, накручивал на спидометре километраж. Фактически такое расстояние техника не проезжала. Излишки молодой человек прятал также у родителей. Изъято около 240 литров дизеля на сумму более 400 рублей.