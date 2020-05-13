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Двое друзей похитили автомобиль, чтобы перепродать его по запчастям
В поисках легких денег двое друзей похитили автомобиль, чтобы перепродать его по запчастям. Сыщики Первомайской милиции Минска быстро нашли молодых людей, которые в ночь с 9 на 10 мая укатили автомобиль марки БМВ. Как сообщают правоохранители, хозяин машины обнаружил пропажу утром в воскресенье, позвонил в милицию. Опергруппа выехала на место, стали выяснять что произошло, и буквально сразу картина прояснилась. Спустя сутки БМВ нашли в лесу недалеко от города. Друзья отогнали машину, планировали переждать пару дней, а затем перегнать в гараж. И уже потом парни собирались разобрать и продать авто по запчастям.
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