В поисках легких денег двое друзей похитили автомобиль, чтобы перепродать его по запчастям. Сыщики Первомайской милиции Минска быстро нашли молодых людей, которые в ночь с 9 на 10 мая укатили автомобиль марки БМВ. Как сообщают правоохранители, хозяин машины обнаружил пропажу утром в воскресенье, позвонил в милицию. Опергруппа выехала на место, стали выяснять что произошло, и буквально сразу картина прояснилась. Спустя сутки БМВ нашли в лесу недалеко от города. Друзья отогнали машину, планировали переждать пару дней, а затем перегнать в гараж. И уже потом парни собирались разобрать и продать авто по запчастям.



