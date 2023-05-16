Двое иностранцев получили по 17 лет колонии за попытку ввезти в Беларусь 75 кг гашиша

17 лет лишения свободы каждому фигуранту - в Бресте суд огласил приговор по делу о контрабанде наркотиков. Речь идет о крупной партии - 75 килограммах гашиша.

Оба мужчины (33 и 46 лет) признаны виновными в незаконном перемещении крупной партии наркотиков через границу, а также в хранении с целью сбыта, совершенных организованной группой.