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Двое иностранцев получили по 17 лет колонии за попытку ввезти в Беларусь 75 кг гашиша
17 лет лишения свободы каждому фигуранту - в Бресте суд огласил приговор по делу о контрабанде наркотиков. Речь идет о крупной партии - 75 килограммах гашиша.
Оба мужчины (33 и 46 лет) признаны виновными в незаконном перемещении крупной партии наркотиков через границу, а также в хранении с целью сбыта, совершенных организованной группой.
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