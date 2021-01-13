Без поправки на возраст. Двое минчан украли у пенсионера крупную сумму денег. Как выяснилось, накануне преступления двое мужчин 46 и 44 лет зашли к пожилому соседу, чтобы одолжить денег на выпивку. Поскольку у потерпевшего были проблемы со здоровьем, он попросил у одного из визитеров подать ему пакет с деньгами. Как оказалось, все свои сбережения дедушка хранил в комнате под ковром.



Известно, что похищенные деньги мужчины поделили между собой. Один успел потратить добычу на погашение долгов, продукты и одежду. Второй не успел потратить. К этому моменту действиям подозреваемых уже дана правовая оценка.



