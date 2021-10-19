Двое парней в Жлобинском районе залезли в чужой дом и устроили пожар

Ехали менять телефон на мотоцикл, но сбились с пути. Двое парней в Жлобинском районе залезли в чужой дом. Предварительно фигуранты выпили. В пустующей постройке поживиться было особо нечем, потому брали то, что попадалось на глаза. После, как в кино, решили замести следы. Ничего лучше не пришло в голову, как устроить пожар. Костер разожгли прямо в доме. Когда вспыхнуло пламя, жулики бросили чужие вещи и покинули помещение. Парни вернулись, что называется, на исходную. Доехали до конечного пункта следования обменяли телефон на мотоцикл. Правда, в последнем закончилось топливо, пришлось катить до перрона. Там приятели разошлись. Между ними вспыхнула ссора. Позже компаньонов задержали правоохранители. В отношении юношей возбудили уголовное дело за поджог. К слову, эта версия изначально у стражей порядка была превалирующей.