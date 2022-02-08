Двое подростков из Каменецкого района создали страницу девушки в соцсетях и находили ей клиентов

Создали страницу девушки в соцсетях и находили ей клиентов. Сексуальные услуги оказывались в съемной квартире, а часть прибыли получали "работодатели". Эта история, возможно, и осталась бы в сухой хронике если бы не одно но. Сутенерами оказались двое 16-летних школьников. Как установили сотрудники милиции нравов, подростки из Каменецкого района, несмотря на свой юный возраст, смогли уговорить 22-летнюю девушку заниматься проституцией. Впрочем, поработали они недолго - во время очередной "сделки" юных сутенеров задержали. В отношении дуэта возбуждено уголовное дело.