Двое рабочих получили травмы на одном из предприятий в Лунинце. Во время переплавки металлолома в цеху чугунного литья из горловины печи выплеснулся раскаленный металл. Он попал на двух работников - одному 40, другому 50 лет, от чего и загорелась одежда. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, с которыми они попали в больницу. Им оказывается медицинская помощь. Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.