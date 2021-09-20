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Двое рабочих получили травмы на одном из предприятий в Лунинце

Двое рабочих получили травмы на одном из предприятий в Лунинце. Во время переплавки металлолома в цеху чугунного литья из горловины печи выплеснулся раскаленный металл. Он попал на двух работников - одному 40, другому 50 лет, от чего и загорелась одежда. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, с которыми они попали в больницу. Им оказывается медицинская помощь. Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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