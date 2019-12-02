Двое школьников едва не стали жертвами тонкого льда

Похоже, что с приходом зимы проблемы печного отопления отходят на второй план. Все чаще в сводки стала попадать информация о происшествиях на замерзших водоемах. В Барановичах двое мальчишек и девочка вышли на ненадежную поверхность и провалились. Ребят спас случайный прохожий. Он бросился на помощь и вытащил детей на сушу.



