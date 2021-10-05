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Двое жителей Бобруйска стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков
Как сегодня стало известно, двое жителей Бобруйска стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в МВД страны, бойцы могилевского наркоконтроля надели наручники на женщину и ее подельника. Задержанные, по информации правоохранителей, работали на один из интернет-маркетов в качестве закладчиков. В съемной квартире они фасовали психотроп альфа-ПВП на мелкие дозы и оставляли его в тайниках на территории Могилевской области. Сообщается, что из незаконного оборота изъято 160 г психотропа. Наркодилеры задержаны, возбуждено уголовное дело.
Сейчас милиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям и устанавливает всю цепочку от поставщиков наркотиков до потребителей.
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