Двое жителей Гомельского региона стали фигурантами уголовных дел по факту хулиганства

В последний день октября в Лельчицком городском парке молодой человек выбил доски в беседке и повредил скамейку. Об этом в милицию сообщили очевидцы. Объяснить мотив такого поступка 18-летний дебошир не смог, вероятно, в том числе потому, что, по информации милиции, был пьян. Как позже расскажет задержанный, в тот день он позволил себе выпить рюмку спиртного с друзьями. Известно, что ранее парень (он работает плотником в строительной организации) несколько раз совершал мелкие хищения и хулиганства, не раз распивал спиртное в общественных местах. За это был направлен в учебно-воспитательное учреждение. Спустя неделю, как рассказали правоохранители, не на шутку разошелся 52-летний житель деревни Руденец, что в Буда-Кошелевском районе.