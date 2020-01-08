Двое жителей Городокского района задержаны по подозрению в краже и умышленном поджоге

Поджог как способ замести следы преступления. По подозрению задержаны двое жителей Городокского района. Как сообщает СК, им 18 и 19 лет. Следователи назвали подробности и версии инцидента, который произошел еще 20 декабря. В агрогородке Лесогорская вспыхнул частный дом. Однако во время выяснения причин возгорания у специалистов появились подозрения об умышленном поджоге. С помощью хозяина жилища следственно-оперативная группа выяснила, что в дом проникли неизвестные и похитили вещи. Предварительный ущерб составил более 400 рублей. А в результате осмотра стало очевидно, что присутствует несколько очагов возгорания. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Уже после задержания в ходе допросов обвиняемые пояснили, что после совершения хищения они решили замести следы и подожгли дом потерпевшего. После этого в отношении молодых людей также возбуждено уголовное дело, в этом случае "Умышленное повреждение имущества". Подозреваемых заключили под стражу. К слову, часть похищенных вещей изъята.