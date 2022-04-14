Двое жителей Минска попались на попытке кражи в одном из столичных магазинов

Не в корзину, а в карман куртки и рюкзак. Двое жителей Минска попались на попытке кражи в одном столичных магазинов. Предполагаемых воришек работники торгового объекта поймали в минувшее воскресенье вечером и, нажав на тревожную кнопку, удерживали их до приезда бойцов охраны. Подозрения в отношении фигурантов подтвердились после того, как милиционеры просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Приятели взяли с собой приглянувшийся товар и, не оплатив его, направились к выходу. В отношении одного из задержанных составили протокол за мелкое хищение. В милиции добавили, что ранее 24-летний молодой человек неоднократно уже был судим за кражи.