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Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков
Создали тайную нарколабораторию в шкафу и холодильнике. Двое жителей Минской области подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Это оперативная съемка в квартире 40-летнего задержанного из Жодино. Садовод сделал все для благоприятного роста конопли: установил систему вентиляции, лампы с таймером для поддержания нужной температуры, а чтобы тепло не уходило, стенки шкафа обшил фольгой.
Примерно то же самое сделал и житель Столбцов, но в качестве выращивания конопли подозреваемый выбрал старый холодильник. По месту жительства у задержанных обнаружили готовую к использованию марихуану, а также приспособления для курения наркотика со следами характерного нагара. Оба задержанных признались, что выращивали растение исключительно для себя. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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