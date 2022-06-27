Двое знакомых обманули жителя Лунинца почти на 24 тысячи

Хитрая схема - не значит успешная. В милицию обратился 48-летний житель Лунинца, который заявил, что его обманули двое знакомых почти на 24 тысячи рублей. Они обменивали у него валюту. Однако оказалось, что деньги фальшивые. Подвох потерпевший заметил только спустя некоторое время и тогда обратился за помощью к правоохранителям. К слову, действиям фигурантов уже дана правовая оценка. В отношении их возбуждено уголовное дело.