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Двое знакомых обманули жителя Лунинца почти на 24 тысячи
Хитрая схема - не значит успешная. В милицию обратился 48-летний житель Лунинца, который заявил, что его обманули двое знакомых почти на 24 тысячи рублей. Они обменивали у него валюту. Однако оказалось, что деньги фальшивые. Подвох потерпевший заметил только спустя некоторое время и тогда обратился за помощью к правоохранителям. К слову, действиям фигурантов уже дана правовая оценка. В отношении их возбуждено уголовное дело.
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