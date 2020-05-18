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Двоих человек спасли на пожаре в Минске

Загорелся частный дом в переулке Новгородском.О происшествии огнеборцам сообщили очевидцы. Когда на место приехали спасатели, здание уже охватило пламя. С обратной стороны постройки сотрудники МЧС обнаружили хозяина дома и его брата. Оба в сознании. Мужчин передали медикам. Их госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения, ожоги". Пожар оперативно локализован и ликвидирован. Огонь повредил кровлю, имущество в доме. Точную причину происшествия не называют.


10 человек эвакуировали, среди них ребенок. В Новополоцке горела квартира

Сообщение о пожаре поступило в МЧС ночью. Стихия разыгралась в доме по улице Калинина. Апартаменты на 9 уровне. Оперативно дым распространился по жилищу. Хозяйка квартиры и ее друг сами покинули помещение до приезда спасателей. Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "ожоги, отравление продуктами горения". Работники МЧС эвакуировали жильцов с 9 и нижних этажей - всего 10 человек, среди них ребенок. Огнем уничтожено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. У соседей повреждены оконная рама балкона и входная дверь.


В Миорском районе мужчина спас соседа на пожаре

Пожар в частном доме в деревне Каменполье. Когда вспыхнул огонь, в помещении был мужчина. Его до приезда бойцов МЧС вынес сосед. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом "ожоги". Что стало причиной возгорания, выясняется. Стихия оставила след, повредив пол и стены в жилище.

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