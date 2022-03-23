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Двоим жителями Витебска грозят штрафы за незаконный обмен валюты

В Витебске двоим жителям областного центра грозят серьезные штрафы и протоколы. Все потому, что мужчины попались на незаконном обмене валюты.

Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области:
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделений по борьбе с экономическими преступлениями отделов внутренних дел Первомайского и Железнодорожного районов Витебска совместно с коллегами из областного управления внутренних дел около одного из торговых центров при обмене валюты были задержаны двое местных жителей. Ранее судимый 57-летний мужчина в нарушение установленного порядка осуществления валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке приобрел у водителя одного из предприятий Витебска 200 долларов США за 610 белорусских рублей.

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