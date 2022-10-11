Двойное убийство в Добрушском районе - мужчина зарезал жену и ее тетю

Убил жену и ее пожилую тетю - двойное убийство в Добрушском районе. Тела двух женщин на одном из подворий в деревне Огородня Кузьминичская обнаружил местный житель. Погибшим 38 и 73 года. Сосед сразу вызвал на место происшествия правоохранителей. На телах погибших зафиксированы множественные колото-резаные раны, ушибы, ссадины. Следователи смогли восстановить картину происходящего и вскоре вышли на подозреваемого. По подозрению в убийстве был задержан 58-летний местный житель, супруг одной из погибших женщин. Как предполагается, мужчина начал избивать жену, на помощь ей пришла тетя.



По данным СК, подозреваемый выбросил нож неподалеку от места происшествия, одежду спрятал. Позже все эти вещи нашли правоохранители. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц). Следователи допросили родственников, соседей и коллег мужчины.



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