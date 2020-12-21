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Двойное убийство в микрорайоне Мельмаш в Гомеле раскрыто
Об этом накануне поспешили объявить милиция и следствие. Чтобы выйти на подозреваемого, правоохранители пять месяцев вели ежедневную и кропотливую работу. Напомним, жуткое преступление произошло еще в июле в одном из дворов областного центра. Один из участников шумной компании в какой-то момент напал на своих компаньонов и зарезал. Несмотря на колоссальный объем работы, когда были опрошены тысячи человек и посещены практически все близлежащие к месту трагедии квартиры, только в декабре сыщики смогли выйти на подозреваемого.
Подробности убийства, комментарии милиции и кадры с места преступления - у Александра Камовича.
Громко слушали музыку и пели. Вечер 14 июля закончился для двух жителей Гомеля роковыми событиями. Так около двух ночи на шумную компанию вызвали в милицию. Но пока наряд ехал, среди мужчин возник конфликт. Третий участник уличной вечеринки стал наносить удары ножом своим жертвам. 38-летний пострадавший умер на месте. Второй раненый смог выбраться на проезжую часть, где упал. Потерпевшего обнаружил проезжающий таксист, который вызвал скорую. Когда на место происшествия приехали правоохранители, мужчина был еще жив и пытался что-то сказать. Медики не смогли его спасти. Преступник же скрылся в окрестных дворах.
Работая по этому убийству, оперативникам уголовного розыска удалось раскрыть хулиганство, хранение оружия и даже покушение на изнасилование, совершенное еще в 2004 году. Но главную цель достичь никак не удавалось. Пока в декабре оперативники не вышли на след подозреваемого. Им оказался 23-летний парень из многодетной семьи, проживающей в Новобелицком районе Гомеля. Ранее он был судим за мошенничество. Недалеко от места трагедии он с друзьями снимал квартиру.
Сам подозреваемый рассказал, что ночью проснулся и решил покурить, но сигареты закончились. Он вышел на улицу, вдалеке услышал музыку и решил попытать счастья там. Познакомившись с мужчинами, попросил закурить. Ему не отказали. Вроде ничего не предвещало беды, но в какой-то момент между нетрезвыми людьми произошел конфликт. 23-летний парень выхватил выкидной нож и нанес мужчинам по несколько ударов в сердце. Позже он признался оперативникам, мол, несколько раз порывался прийти в милицию. Но силы духа не хватило. У погибших остались несовершеннолетние дети.
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