Двойное убийство в Столбцовском районе - подробности рассказали в СК

Очевидец двойного убийства - сожительница обвиняемого, которая смогла выжить. Следователи раскрыли подробности расследования дела об убийстве в деревне Дружная Столбцовского района. 31 мая этого года в милицию позвонила дочь одной из жертв. Она рассказала, что обнаружила свою мать дома, и у нее ножевое ранение. А рядом два трупа, тела мужчины и женщины. Уже после пострадавшая рассказала, что произошло.