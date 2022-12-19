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Двойное убийство в Столбцовском районе - подробности рассказали в СК

Очевидец двойного убийства - сожительница обвиняемого, которая смогла выжить. Следователи раскрыли подробности расследования дела об убийстве в деревне Дружная Столбцовского района. 31 мая этого года в милицию позвонила дочь одной из жертв. Она рассказала, что обнаружила свою мать дома, и у нее ножевое ранение. А рядом два трупа, тела мужчины и женщины. Уже после пострадавшая рассказала, что произошло.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели проверки показаний на месте и очную ставку. Это позволило предъявить фигуранту обвинение по 8 статьям Уголовного кодекса. Сам он находится под стражей.

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