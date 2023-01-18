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"Едва связывал слова" - водителя с 3,8 промилле алкоголя задержали в Бобруйске
В Бобруйске инспекторы ГАИ не оставили без внимания подозрительный стиль вождения водителя "митсубиси". Как рассказали стражи дорог, когда машину остановили, сидевший за рулем 47-летний мужчина едва связывал слова.
Теперь нарушителю придется заплатить серьезный штраф, и ближайшие 5 лет, по закону, он сможет ездить только в качестве пассажира.
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