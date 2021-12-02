Эксгибициониста задержали в ночном клубе Гомеля

Был крайне недоволен и это продемонстрировал, но не убедительно. В одном из ночных клубов в Гродно милиционеры задержали эксгибициониста. По информации правоохранителей, ночью ныне задержанный по какой-то причине начал конфликт с посетителями заведения, были и попытки завязать потасовку. Тогда охранникивывели скандалиста в холл, что молодому человеку не понравилось. А в подтверждение своих слов продемонстрировал всем присутствующим половой орган. Все это увидят и прибывшие на вызов сотрудники милиции, когда просмотрят запись с камеры видеонаблюдения, а после выяснят, что 30-летний мужчина в этот момент был пьян.



Мужчину доставили в районное отделение милиции. Его действиям дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.