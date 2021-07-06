Эксперты помогли раскрыть жестокое убийство в Могилеве. Детальное исследование позволило выяснить обстоятельства трагедии, которая предшествовала пожару, и вывести злоумышленника на чистую воду. В конце февраля 47-летняя могилевчанка устроила застолье со своим 21-летним сожителем. Однако в какой-то момент на фоне ревности вспыхнула ссора, и горячий молодой человек избил подругу. Затем облил ее некой горючей жидкостью, поджег зажигалкой и скрылся с места происшествия. Видимо, чуть позже наступило прозрение - мужчина вернулся обратно, увидел, что дом объят пламенем, и побежал к соседям за помощью. Ее труп обнаружили на пепелище работники МЧС. Прибывшим сотрудникам милиции парень сказал: что произошло, не знает, в это время ушел в магазин. Позже эксперты-криминалисты дали заключение: смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, очаг возгорания находился в месте, где и было обнаружено тело погибшей. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в совершенном преступлении. Его действия квалифицированы как "убийство" и "покушение на умышленное уничтожение имущества с крупным ущербом".