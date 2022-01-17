Эксперты помогли разобраться в ДТП, произошедшем в Кличевском районе

Эксперты помогли разобраться в обстоятельствах ДТП в Кличевском районе. Авария случилась в конце октября прошлого года. Некий человек на автомобиле сбил пожилого мужчину, пенсионер двигался с велосипедом в руках по краю дороги. Водитель уехал с места происшествия, но его задержали в рамках плана "Перехват". Оказалось, что 47-летний житель Бобруйска на грузовике Mercedes не заметил пешехода, на передней части кузова эксперты нашли различные повреждения, которые указывали на происшествие.