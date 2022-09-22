Эксперты установили личность автора по оставленным на месте преступления окуркам

История началась с того, как в Лидский РОВД обратился местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал его автомобиль "форд" и похитил магнитолу. Во время осмотра места были обнаружены окурки сигарет. Их направили для проведения генетической экспертизы. По результатам исследования эксперты обнаружили биологический материал. В дальнейшем установлено, что он принадлежит 32-летнему жителю Лиды. Вскоре мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело.