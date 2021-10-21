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Эксперты завершили проверку по делу об убийстве мужчины в Круглянском районе
Разобрались в деталях и нашли следы. Эксперты завершили проверку по делу об убийстве мужчины в Круглянском районе. Человека без сознания нашли в сарае во дворе дома. Врачи пытались спасти его, но травмы были слишком тяжелыми. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, были изъяты следы. В ходе разбирательств правоохранители задержали 22-летнего местного жителя. СК возбудил уголовное дело. Из материалов известно, что подвыпивший парень беседовал с жертвой, между ними возник конфликт. Словесная перепалка вскоре переросла в сражение на кулаках. Молодой человек избил оппонента и затащил в сарай.
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