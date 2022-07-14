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Электромонтера убило током в Могилевском районе

Электромонтера убило током в Могилевском районе. Как сообщает Следственный комитет, мужчина и его напарник проводили испытания оборудования станции водонабора. Для такого вида работ используется электрический ток в 50 тысяч вольт. Во время тестирования сотрудник получил разряд и погиб на месте. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, погибший не использовал специальную защитную экипировку - электроизоляционную обувь и перчатки.

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